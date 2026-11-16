हिमाचल में पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, 12 टूरिस्ट घायल; मणिकर्ण घूमने जा रहा था ओडिशा का ग्रुप

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में पर्यटकों से भरी एक टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गई। सरसाड़ी के समीप हुए इस हादसे में 12 पर्यटक घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मणिकर्ण घूमने निकले थे ओडिशा के पर्यटक सभी पर्यटक ओडिशा के रहने वाले हैं और मणिकर्ण घूमने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान सरसाड़ी के पास अचानक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। अचानक हुए हादसे के दौरान पर्यटकों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। दुर्घटना में 12 पर्यटकों को चोटें आई हैं।

7 पर्यटक कुल्लू पहुंचाए हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध करवाने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात पर्यटकों को उपचार के लिए कुल्लू स्थित क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया है।