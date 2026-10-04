‘हम रहें या न रहें', यूट्यूब पर गूंजा हिमाचली लोक रंग; राज्यपाल ने किया ‘रिजा री माणु’ का विमोचन

संवाद सहयोगी, कुल्लू। पहाड़ की मिट्टी की खुशबू, लोक वाद्यों की गूंज और हिमाचली संस्कृति के रंग अब नए गीत के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचेंगे। प्रसिद्ध लोक गायक इंद्रजीत का नया हिमाचली लोकगीत ‘रिजा री माणु’ यूट्यूब पर जारी हो गया है।

राजभवन शिमला में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने गीत का विमोचन किया। राज्यपाल ने इंद्रजीत के हिमाचली संस्कृति के संरक्षण और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति हिमाचल की पहचान है और इसे जीवंत बनाए रखने में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ‘रिज़ा री माणु’ का किया विमोचन उन्होंने इंद्रजीत को नए गीत के लिए शुभकामनाएं दीं। ‘रिज़ा री माणु’ को इंद्रजीत ने स्वयं लिखा और इसकी धुन भी तैयार की है। गीत की सबसे खास बात इसमें हिमाचल के पारंपरिक वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल है। ढोल, नगाड़ा, शहनाई और करनाल की धुनें गीत को विशुद्ध पहाड़ी रंग देती हैं।