मनाली से पठानकोट जा रही हिमाचल रोडवेज की बस पलटी, ड्राइवर-कंडक्टर समेत 6 लोग घायल

संवाद सहयोगी, कुल्लू। मनाली से पठानकोट जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस शनिवार सुबह करीब छह बजे पुलिस लाइन कुल्लू के पास हादसे का शिकार हो गई।

बस सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में चार यात्रियों के अलावा चालक और परिचालक समेत कुल छह लोग सवार थे। हादसे में सभी छह लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि बस नंबर एचपी 38-9738 मनाली से पठानकोट की ओर जा रही थी।

पुलिस लाइन के पास पहुंचने पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज घायलों में श्याम लाल पुत्र लाला राम निवासी बसकोला, डाकघर कट्राईं, उम्र 45 वर्ष और कृष्ण थापा पुत्र ईमान थापा निवासी बंदरोल, उम्र 42 वर्ष शामिल हैं। इनके अलावा छाया देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी गांव कुठेड़, डाकघर सिहुंता, पठानकोट, उम्र 25 वर्ष तथा राकेश कुमार पुत्र सरदारी लाल निवासी कुठेड़, डाकघर सिहुंता, पठानकोट, उम्र 31 वर्ष घायल हुए हैं।

कैसे हुआ हादसा? बस चालक मनमोहन सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव भुट, डाकघर खरोटा, तहसील चुवाड़ी, जिला कांगड़ा, उम्र 42 वर्ष और परिचालक प्रवीण सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी गांव खन्नी, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा, उम्र 46 वर्ष को भी चोटें आई हैं।