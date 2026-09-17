हिमाचल में ड्रिलबुरी पर्वत परिक्रमा के दौरान बर्फबारी की चपेट में आए श्रद्धालु, 2 महिलाओं की मौत; कई घायल

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में लाहुल घाटी के पवित्र पर्वत ड्रिलबुरी की परिक्रमा के दौरान बर्फबारी की चपेट में आकर दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस धार्मिक यात्रा के दौरान बर्फ पर फिसलने, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया की चपेट में आने से कई बौद्ध श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। घायलों में कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं।

यात्रा के दौरान 74 वर्षीय दावा डोवा निवासी दार्जलिंग और 61 वर्षीय यांग्जिन निवासी केलंग लाहुल स्पीति की मौत हुई है।



घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल केलंग लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं और चोटिल होकर घायल हुए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होंगे मौत के असल कारण क्षेत्रीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुषमा ने बताया कि ड्रिलबुरी परिक्रमा के दौरान दो महिला श्रद्धालुओं की मौत हुई है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारणों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

कुछ श्रद्धालु बर्फ पर फिसलकर चोटिल डॉ. सुषमा के अनुसार, परिक्रमा से लौटे कई श्रद्धालु चोट लगने और ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य परेशानियों के कारण अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें बर्फ पर फिसलने से घायल हुए लोग भी शामिल हैं, जबकि कई श्रद्धालुओं में हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण पाए गए हैं।

300 श्रद्धालु हुए हैं शामिल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक ठंड के कारण हाइपोथर्मिया का खतरा भी बढ़ जाता है। ड्रिलबुरी परिक्रमा में करीब 300 श्रद्धालुओं के शामिल होने की बात सामने आई है।