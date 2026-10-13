रोहतांग में फोटो खींचते खाई में गिरा गाजियाबाद का स्कूली छात्र, मौके पर तोड़ा दम; मनाली घूमने आया था ग्रुप

जागरण टीम, मनाली। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में घूमने आया स्कूली छात्र हादसे का शिकार हो गया। छात्र ढांक से गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है गाजियाबाद से स्कूली छात्रों का दल मनाली घूमने आया था। मंगलवार को छात्रों का दल रोहतांग पास घूमने गया था, इस दौरान एक छात्र हादसे का शिकार हो गया।

सभी बच्चे फोटोग्राफी कर रहे थे। यह बच्चा फोटो लेने ढांक के किनारे चला गया और अचानक पांव फिसलने से नीचे गिर गया। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है छात्र गाजियाबाद के ब्राइट लैंड स्कूल में दसवीं में पढ़ता था।