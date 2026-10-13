मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में रैगिंग: 7 सीनियर छात्र जांच के दायरे में, दोषी पाए गए तो होगा निष्कासन

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र के साथ कथित रैगिंग और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत के बाद जांच तेज हो गई है। मामले में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के 7 छात्रों की भूमिका संदेह के घेरे में है। कथित घटना शनिवार को हुई थी। इसके बाद प्रथम वर्ष के छात्र ने मामले को लेकर शिकायत की।



बताया जा रहा है कि छात्र अन्य राज्य का निवासी है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, संस्थान को इस संबंध में ई-मेल के माध्यम से गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी।

एंटी रैगिंग कमेटी के समक्ष पेश हुए छात्र शिकायत की गंभीरता को देखते हुए सोमवार को कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान संदेह के दायरे में आए कुछ छात्रों को एक-एक कर कमेटी के समक्ष बुलाया गया। बंद कमरे में उनसे पूछताछ की गई और उनके बयान भी दर्ज किए गए।