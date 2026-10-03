टांडा अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से छेड़छाड़ के विरोध में RDA की हड़ताल, लैब असिस्टेंट की गिरफ्तारी पर अड़े

जागरण टीम, टांडा। हिमाचल प्रदेश के डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा के ब्लड बैंक में पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) टांडा पीड़िता के पक्ष में उतर आई है। आरडीए ने प्रशिक्षु डॉक्टर से छेड़छाड़ मामले में हड़ताल शुरू कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज दो घंटे हड़ताल करेंगे। मामले में सख्त कार्रवाई न होने पर सोमवार को अगली रणनीति बनाएंगे। हड़ताल के दौरान सुबह 2 घंटे तक मरीजों को कुछ परेशानी हुई।

निलंबित कर गिरफ्तारी की मांग आरडीए ने आरोपित लैब असिस्टेंट को तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। आरडीए ने ब्लड बैंक में पीजी प्रशिक्षु (रेजिडेंट डॉक्टर) के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना की निंदा की है। मांग की कि आरोपित लैब असिस्टेंट जानी धीमान को तत्काल निलंबित किया जाए।

आरडीए की चेतावनी आरडीए अध्यक्ष डॉ. क्रांति बिष्ट, महासचिव डा. आर्यन गुलेरिया व प्रेस सचिव डा. मयूर कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 तथा पाश एक्ट के तहत आरोपित के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई उसकी गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि उपरोक्त मांगों पर उचित व तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो रेजिडेंट डॉक्टर्स बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।