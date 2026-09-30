शिमला-मटौर फोरलेन: घट्टा टोल प्लाजा पर पूरी फीस वसूलने को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती, अभी अधूरा है हाईवे

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। शिमला-मटौर फोरलेन पर घट्टा टोल प्लाजा में पूरी फीस लेने को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। भंगवार रानीताल से कांगड़ा बाईपास तक पूरे मार्ग की टोल फीस वसूली जा रही है, जबकि फोरलेन अभी अधूरा है। राजिंदर कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एनएचएआई मामले की 22 सितंबर को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पारस शर्मा ने टोल वसूली को लेकर कई सवाल न्यायालय के समक्ष रखे।

नोटिस जारी करने के निर्देश हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए भारत संघ व एनएचएआई को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि घट्टा टोल प्लाजा भंगवार रानीताल से कांगड़ा बाईपास एनएच 303/503 पर स्थित है और यहां टोल वसूला जा रहा है।

टनल व पुल अभी परिचालन में नहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भंगवार से कांगड़ा बाईपास तक पूरे हिस्से के लिए टोल लिया जा रहा है, जबकि संबंधित टनल अभी परिचालन में नहीं है और कछियारी की ओर जोड़ने भंगवार रानीताल को आपस में जोड़ने वाले पुल पर यातायात भी अभी सुचारू नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि जब यात्रियों को पूरे फोरलेन मार्ग और उससे संबंधित आधारभूत ढांचे की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब पूरी टोल फीस वसूली से यात्रियों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा है। याचिका में इसे यात्रियों की कीमत पर अनुचित आर्थिक लाभ का मामला बताया गया है।