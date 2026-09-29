शिमला-मटौर फोरलेन: नवरात्र से कांगड़ा से हमीरपुर का सफर सवा घंटे में, रियुंद पुल के खुलने का आ गया लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। शिमला-मटौर फोरलेन पर कांगड़ा के कछियारी से हमीरपुर का सफर अब एक घंटा और कुछ मिनट में तय होगा। फोरलेन को यातायात के लिए खोलने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नवरात्र में सबसे अहम रियूंद खड्ड पर बने पुल से वाहन दौड़ सकते हैं। रियूंद खड्ड पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब चैनल लॉक डाले जा रहे हैं।



पुल पर काम कर रहे कर्मचारियों के अनुसार एक हिस्सा अगले 10 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि एक पुल ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। दूसरे पुल के लिए अभी कुछ हिस्से में टारिंग व चैनल लॉक का कार्य शेष है।

80 से 60 किलोमीटर रहेगी दूरी पहले जहां कछियारी से कांगड़ा टनल तक 20 से 30 मिनट लगते थे। अब फोरलेन शुरू से महज 10 से 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। वहीं, कांगड़ा से हमीरपुर का सफर भी 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर रह जाएगा।

टि्वन टनल से गुजरेंगे वाहन पुल शुरू होने के बाद दौलतपुर की ट्विन टनल भी यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इन दिनों कछियारी फोरलेन के आसपास उगी झाड़ियों की कटाई का कार्य भी एनएचएआई की ओर से करवाया जा रहा है। फोरलेन के शुरू होने से पालमपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को कांगड़ा जाने की जरूरत नहीं रहेगी।

बालुग्लोआ पुल का कार्य कब होगा पूरा हालांकि रानीताल से आगे बालुग्लोआ पुल का कार्य लटका हुआ है। एनएचएआई के अनुसार नंवबर तक इसका कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। फोरलेन के शुरू होने से कांगड़ा शहर के भीतर बड़े वाहनों का दबाव और जाम कम होने की संभावना है।