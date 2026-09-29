शिमला-मटौर फोरलेन: नवरात्र से कांगड़ा से हमीरपुर का सफर सवा घंटे में, रियुंद पुल के खुलने का आ गया लेटेस्ट अपडेट
शिमला-मटौर फोरलेन पर रियूंद पुल नवरात्र में खुलने को तैयार है, जिससे कांगड़ा से हमीरपुर का सफर अब सवा घंटे ...और पढ़ें
HighLights
रियूंद पुल नवरात्र में यातायात के लिए खुलने की तैयारियां अंतिम चरण में।
कांगड़ा से हमीरपुर का सफर अब एक घंटा कुछ मिनट में तय।
फोरलेन से यात्रा समय घटेगा, कांगड़ा शहर में यातायात का दबाव कम।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। शिमला-मटौर फोरलेन पर कांगड़ा के कछियारी से हमीरपुर का सफर अब एक घंटा और कुछ मिनट में तय होगा। फोरलेन को यातायात के लिए खोलने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। नवरात्र में सबसे अहम रियूंद खड्ड पर बने पुल से वाहन दौड़ सकते हैं। रियूंद खड्ड पुल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और अब चैनल लॉक डाले जा रहे हैं।
पुल पर काम कर रहे कर्मचारियों के अनुसार एक हिस्सा अगले 10 दिनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि एक पुल ट्रैफिक के लिए खोला जा सकता है। दूसरे पुल के लिए अभी कुछ हिस्से में टारिंग व चैनल लॉक का कार्य शेष है।
80 से 60 किलोमीटर रहेगी दूरी
पहले जहां कछियारी से कांगड़ा टनल तक 20 से 30 मिनट लगते थे। अब फोरलेन शुरू से महज 10 से 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। वहीं, कांगड़ा से हमीरपुर का सफर भी 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर रह जाएगा।
टि्वन टनल से गुजरेंगे वाहन
पुल शुरू होने के बाद दौलतपुर की ट्विन टनल भी यातायात के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इन दिनों कछियारी फोरलेन के आसपास उगी झाड़ियों की कटाई का कार्य भी एनएचएआई की ओर से करवाया जा रहा है। फोरलेन के शुरू होने से पालमपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को कांगड़ा जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
बालुग्लोआ पुल का कार्य कब होगा पूरा
हालांकि रानीताल से आगे बालुग्लोआ पुल का कार्य लटका हुआ है। एनएचएआई के अनुसार नंवबर तक इसका कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। फोरलेन के शुरू होने से कांगड़ा शहर के भीतर बड़े वाहनों का दबाव और जाम कम होने की संभावना है।
पुल खुला नहीं गुजरने लगे दोपहिया
कई बाइक और स्कूटी चालक रानीताल जाने के लिए निर्माणाधीन रियूंद पुल से गुजरने लगे हैं। इस कारण कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानीय व अन्य राज्यों से आए बाइक चालकों के अनुसार पीछे कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया है कि आगे रास्ता बंद है। इस कारण कई कार चालक भी रियूंद पुल की तरफ पहुंच रहे हैं। हालांकि बाद में उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है।
नवरात्र में पुल से आवाजाही शुरू हो जाएगी। अभी चैनल लाक डाले जा रहे हैं। फोरलेन शुरू होने से कांगड़ा से हमीरपुर की दूरी 80 से घटकर 60 किलोमीटर रह जाएगी। बालुग्लोआ पुल नवंबर तक शुरू हो जाएगा।
-राकेश यादव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई।
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