'दिवाली से पहले PM मोदी करेंगे सीयू के देहरा कैंपस का लोकार्पण', अनुराग ठाकुर बोले- पूरे हिमाचल के लिए सौगात होगी

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि दीपावली से पहले देहरा में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल देहरा या कांगड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात साबित होगा।



देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के फंड के अभाव में रुकने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि काम रुकने के जो भी कारण हैं, इस संबंध में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति और केंद्रीय मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसे लेकर आवश्यक स्तर पर बातचीत की जा रही है।

शिक्षा के साथ अन्य रोजगार गतिविधियां भी चलेंगी अनुराग बुधवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों के विस्तार को लगातार प्राथमिकता दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर तैयार होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान के शुरू होने से देहरा क्षेत्र में शिक्षा के साथ-साथ आर्थिक और रोजगार गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

जगी उम्मीद अनुराग ठाकुर के दीपावली से पहले प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण के बयान के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद जगी है। ऐसे में विश्वविद्यालय के शेष निर्माण कार्य के लिए आवश्यक राशि जारी होना और निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा करना महत्वपूर्ण होगा।

तीन जगह चल रहे सीयू के कैंपस वर्तमान में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय देहरा, शाहपुर और धर्मशाला के अस्थायी परिसरों से संचालित हो रहा है। स्थायी परिसर तैयार होने के बाद विश्वविद्यालय की गतिविधियों को एक बड़े और आधुनिक परिसर में एकीकृत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।