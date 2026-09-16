'किशाऊ प्रोजेक्ट एक मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं', अनुराग का CM सुक्खू पर निशाना; UPI चार्ज पर भी दी प्रतिक्रिया

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पर पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किशाऊ प्रोजेक्ट किसी एक मुख्यमंत्री की उपलब्धि नहीं, बल्कि केंद्र सरकार और इसमें शामिल छह राज्यों की संयुक्त कोशिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस परियोजना पर सहमति केंद्र और सभी संबंधित राज्यों के प्रयासों से बनी है।



अनुराग ने कहा कि फोटो खिंचवाने और क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स छोड़िए। देश देख रहा है कि कौन काम कर रहा है और किसे क्रेडिट लेने की जल्दी है। उन्होंने कहा कि किशाऊ परियोजना सहकारी संघवाद और सरकारों की लंबे समय से लंबित मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने की क्षमता को दर्शाती है।



बुधवार को गगल हवाई अड्डा पर पत्रकारों के साथ बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किशाऊ परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए।

केंद्र वहन करेगा 90 प्रतिशत लागत परियोजना के जल घटक की करीब 90 प्रतिशत वित्तीय लागत केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि सहभागी राज्यों द्वारा साझा की जाएगी। परियोजना से सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। किशाऊ परियोजना टौंस नदी पर प्रस्तावित है, जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। समझौते के तहत परियोजना से 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 1476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन का लक्ष्य है।

डिजिटल लेनदेन ने जीवन आसान बनाया अनुराग ठाकुर ने डिजिटल भुगतान और यूपीआई पर चार्ज को लेकर कहा कि डिजिटल लेनदेन ने लोगों का जीवन आसान बनाया है। उन्होंने कांग्रेस पर केवल आलोचना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नीतियों को लेकर लोगों में संदेह पैदा करने के बजाय उन्हें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को यूपीआई और डिजिटल भुगतान के बड़े स्तर पर इस्तेमाल पर गर्व होना चाहिए।