संवाद सूत्र, जवाली। भाली पंचायत के जंगल में शनिवार को 18 वर्षीय युवती का शव पेड़ से लटका मिला। उसकी पहचान भाली निवासी किरण देवी पुत्री हरी सिंह के रूप में हुई है। वह 17 नवंबर से लापता थी।

किरण देवी 17 नवंबर को बकरियां चराने जंगल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की पर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना कोटला में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी।

शनिवार को गांव का एक व्यक्ति जंगल में बकरियां चराने गया। वहां उसने युवती का शव पेड़ से लटका देखा और पुलिस थाना कोटला को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल पर डीएफयू की टीम को भी बुलाया गया।