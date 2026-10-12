मैक्लोडगंज में बारिश और नवरात्र से पर्यटन कारोबार पर असर, होटलों में 20% ऑक्यूपेंसी

संवाद सहयोगी, धर्मशाला। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में मौसम और शारदीय नवरात्र का असर पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। रविवार को वर्षा के कारण पर्यटकों की आवाजाही कम रही, जिससे होटलों में कमरों की आक्यूपेंसी 20 प्रतिशत रह गई।

इससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। पिछले वीकेंड पर आक्यूपेंसी 50 प्रतिशत थी। रविवार को मैक्लोडगंज के बाजार व अन्य पर्यटन स्थल सूने रहे।

शारदीय नवरात्र और बारिश से ठप हुआ कारोबार

होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान कई परिवार घरों में पूजा-पाठ को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कुछ लोग देवी मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं।