हिमाचल में 2 बार मंत्री व 5 बार विधायक रहे दिग्गज नेता मेजर मनकोटिया का निधन, सीडी कांड से हिला दी थी सियासत
हिमाचल प्रदेश के पांच बार विधायक और दो बार मंत्री रहे दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया का 87 वर्ष ...और पढ़ें
HighLights
पांच बार विधायक, दो बार मंत्री रहे मेजर मनकोटिया।
87 वर्ष की आयु में हुआ निधन, शाहपुर से विधायक।
वीरभद्र सिंह से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, सीडी कांड से चर्चा में।
जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पांच बार विधायक व दो बार मंत्री रहे दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मेजर मनकोटिया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे। वह 1982 में पहली बार शाहपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। मनकोटिया 4 दशक तक हिमाचल की राजनीति में सक्रिय रहे थे।
जिला कांगड़ा के तियारा स्थित पैतृक निवास में उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है निधन का कारण हृदयाघात रहा।
मेजर मनकोटिया पूर्व सैनिक लीग के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। पूर्व सैनिकों में उनका काफी प्रभाव था।
वीरभद्र सिंह से था 36 का आंकड़ा
हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह से उनका 36 का आंकड़ा रहा। मनकोटिया ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे व सीडी कांड भी सामने आया था। सीडी काफी समय तक हिमाचल की राजनीति में हावी रही थी। हालांकि अंत में इसमें कुछ नहीं निकल पाया था।
कई दलों में शामिल हुए व चुनाव लड़ा
मनकोटिया ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा व जीत भी दर्ज की। वह कांग्रेस के अलावा जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके थे। 1985 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। मनकोटिया को 1995 में वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में शामिल किया गया था।
उन्होंने 2007 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए और बाद में कांग्रेस में लौट आए। उन्होंने 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और फिर हार गए। इस दौरान उन्हें हिमाचल पर्यटन बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
पठानिया को उम्मीदवारी और निर्दलीय उतरे मैदान में
कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने और केवल सिंह पठानिया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। ऐसी अटकलें थीं कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गए।
भाजपा नेतृत्व ने जताया गहरा शोक
मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व ने गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल एवं शांता कुमार, सांसद सुरेश कश्यप, डॉ. राजीव भारद्वाज, कंगना रनौत, राज्यसभा सदस्य डॉ. सिकंदर कुमार एवं हर्ष महाजन, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, पायल वैद्य, बिक्रम ठाकुर एवं सतपाल सिंह सत्ती सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।
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