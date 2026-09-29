हिमाचल में 2 बार मंत्री व 5 बार विधायक रहे दिग्गज नेता मेजर मनकोटिया का निधन, सीडी कांड से हिला दी थी सियासत

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पांच बार विधायक व दो बार मंत्री रहे दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मेजर मनकोटिया शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे। वह 1982 में पहली बार शाहपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। मनकोटिया 4 दशक तक हिमाचल की राजनीति में सक्रिय रहे थे।

जिला कांगड़ा के तियारा स्थित पैतृक निवास में उनका निधन हुआ। बताया जा रहा है निधन का कारण हृदयाघात रहा। मेजर मनकोटिया पूर्व सैनिक लीग के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। पूर्व सैनिकों में उनका काफी प्रभाव था। वीरभद्र सिंह से था 36 का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह से उनका 36 का आंकड़ा रहा। मनकोटिया ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे व सीडी कांड भी सामने आया था। सीडी काफी समय तक हिमाचल की राजनीति में हावी रही थी। हालांकि अंत में इसमें कुछ नहीं निकल पाया था।

कई दलों में शामिल हुए व चुनाव लड़ा मनकोटिया ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में अलग-अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा व जीत भी दर्ज की। वह कांग्रेस के अलावा जनता दल और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके थे। 1985 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। मनकोटिया को 1995 में वीरभद्र सिंह की कैबिनेट में शामिल किया गया था।

उन्होंने 2007 का विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन हार गए और बाद में कांग्रेस में लौट आए। उन्होंने 2012 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा और फिर हार गए। इस दौरान उन्हें हिमाचल पर्यटन बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पठानिया को उम्मीदवारी और निर्दलीय उतरे मैदान में कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने और केवल सिंह पठानिया को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उन्होंने 2017 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा। ऐसी अटकलें थीं कि वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे भाजपा में शामिल हो गए।