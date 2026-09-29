जब चिरप्रतिद्वंदी नेता के साथ मंच पर आए मनकोटिया, 5 बार हुए आमने-सामने; अब निधन पर सरवीण ने शेयर की चर्चित फोटो

जागरण टीम, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर 2022 से पहले तक उनकी चिरप्रतिद्वंदी रही सरवीण चौधरी ने भी दुख जताया है। दोनों नेताओं ने 5 बार एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि 2022 के चुनाव के दौरान मेजर मनकोटिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे व दोनों एक नेता एक मंच पर चुनाव प्रचार करते भी दिखे थे। मनकोटिया ने अंतिम चुनाव में सरवीण के लिए वोट मांगे थे।

लेकिन इससे पहले पूरे राजनीतिक करियर में मेजर मनकोटिया और सरवीण चौधरी चिर प्रतिद्वंदी रहे। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मेजर मनकोटिया के भाजपा में शामिल होने पर सरवीण चौधरी उनके तियारा स्थित निवास पर मिलने पहुंची थीं, सरवीण ने वही फोटो शेयर कर उनके निधन पर दुख जताया है।