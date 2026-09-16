कांगड़ा के कोटला थाने में SHO समेत 25 पुलिस कर्मी होंगे तैनात, नशे और अवैध गतिविधियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कोटला (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के कोटला थाने में अब कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एसएचओ समेत 25 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस चौकी से स्तरोन्नत किए गए पुलिस थाने में एक थाना प्रभारी (एसएचओ), तीन सहायक उप निरीक्षक, पांच मुख्य आरक्षी और 16 आरक्षी तैनात होंगे। इनमें महिला पुलिस कर्मी भी शामिल रहेंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने बुधवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के कोटला में स्तरोन्नत पुलिस थाने का उद्घाटन किया।



पुलिस थाना खुलने से कोटला और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ स्थानीय लोगों को पुलिस सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

अवैध गतिविधियों अंकुश लगाने का निर्देश चंद्र कुमार ने पुलिस को क्षेत्र में चिट्टे सहित अन्य नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार और दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस को तत्परता और सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता भी जरूरी है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज ने कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार को शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया।