संवाद सहयोगी, जयसिंहपुर। लंबागांव के हरोट गांव की 23 वर्षीय महिला ने पीजीआइ चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। उसने बीते बुधवार को मायके में कोल्ड ड्रिंक की बोतल में रखा कीटनाशक पेय पदार्थ समझकर थोड़ा पी लिया था।

ससुराल लौटते समय रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई और उल्टियां शुरू हो गईं। स्वजन उसे सिविल अस्पताल जयसिंहपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उच्च स्वास्थ्य संस्थान रेफर कर दिया।

सुधार न होने पर परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए पीजीआइ चंडीगढ़ ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका का बुधवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। एसपी कूलभूषण वर्मा ने मामले की पुष्टि की है।