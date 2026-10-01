HRTC बस और टिप्पर के बीच टक्कर, यात्रियों से भरी थी धर्मशाला आ रही गाड़ी; नीचे थी गहरी खाई

संवाद सूत्र, चैतड़ू (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एचआरटीसी बस और टिप्पर के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। यह हादसा सलोल में काथला मंदिर के पास वीरवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। दोनों वाहनों की ड्राइवर साइड से टक्कर हुई। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। गनीमत रही कि बस अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर नहीं गई, सड़क से निचली तरफ गहरी खाई थी।

सलोल से धर्मशाला आ रही थी बस जानकारी के अनुसार टिप्पर तियारा की ओर से लंज की तरफ जा रहा था, जबकि एचआरटीसी बस सलोल से धर्मशाला की तरफ जा रही थी। काथला मंदिर के पास दोनों वाहन आमने-सामने आ गए और ड्राइवर साइड से आपस में टकरा गए। बस में स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थी भी सवार थे।

टक्कर के बाद अफरा-तफरी टक्कर के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, दोनों वाहनों में सवार लोगों को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली।