ड्राइवर को झपकी आने से रोड रोलर से जा टकराई कार, 3 बच्चों समेत 6 घायल; मंडी-पठानकोट हाईवे पर दर्दनाक हादसा

आशीष भोज, पद्धर (मंडी)। मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर भटेहड़-कुन्नू के पास बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि थल्टूखोड़ की ओर जा रही ऑल्टो कार के चालक को नींद की झपकी आने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े निर्माण कंपनी के रोड रोलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और रोलर से टकराने के बाद उसकी दिशा मंडी की ओर घूम गई।



हादसा बुधवार सुबह करीब पौने सात बजे हुआ। जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार मंडी से चौहारघाटी के थल्टूखोड़ की ओर जा रही थी। भटेहड़ गांव के पास नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान निर्माण कंपनी ने रोड रोलर को सड़क के किनारे खड़ा किया था। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोलर के पिछले हिस्से से टकरा गई।

सिविल अस्पताल से मंडी रेफर किए घायल टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग और मौके पर ड्यूटी दे रहे निर्माण कंपनी के सुरक्षा गार्ड तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल पधर पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन बच्चों सहित गंभीर रूप से घायल लोगों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया।

सभी एक ही गांव के घायलों की पहचान रीता देवी पत्नी जगदीश चंद, तनवी, मुस्कान, जहानवी, शिवानी पुत्रियां जगदीश चंद, सभी निवासी ग्रामण, डाकघर थल्टूखोड़, तहसील पधर तथा मांगणू राम पुत्र टेक चंद निवासी बड़ी बजगाण, तहसील पद्धर के रूप में हुई है। कार में सवार सभी लोग चौहारघाटी की ग्राम पंचायत धमच्याण के ग्रामण गांव के रहने वाले बताए गए हैं।