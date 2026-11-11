कैसे हुआ हादसा और कौन था जिम्मेदार? हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान नोएडा के युवक की मौत; बहन ने बताई आपबीती

डिजिटल डेस्क, कांगड़ा। विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि हादसे को लेकर है। पैराग्लाइडिंग के दौरान नोएडा के 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार (10 नवंबर) की शाम को हुआ।

युवक खुले आसमान में रोमांचक उड़ान भर रहा था, तभी हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा के 26 वर्षीय पर्यटक शुभम डोबलियाल की जान चली गई। शुभम अपने परिवार के साथ हिमाचल घूमने आया था। क्या बोलीं मृतक की बहन मृतक का परिवार सुपर टेक ईको विलेज-3 सोसायटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का रहने वाला है। सभी लोग हिमाचल के कांगड़ा घूमने आए थे। इसी दौरान शुभम ने पैराग्लाइडिंग करने का फैसला किया। बहन ने थाना बीड़ में बताया कि उसके भाई ने समय करीब 04:50 बजे बिलिंग से उड़ान भरी थी। कुछ दूरी पर उड़ने के बाद उसका भाई शुभम का पैराग्लाइडर मेरे नीचे से उड़ रहा था। अचानक कुछ दूरी पर पैराग्लाइडर सीट के लॉक खुलने से नीचे खिसक गया और नीचे घने जंगलों में गिर गया।

देर रात मेरे भाई की तलाश करने पर उसे एंबुलेंस के माध्यम से सीएच बैजनाथ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया। यह हादसा पैराग्लाइडर पायलट विनय कुमार गांव कोटली, गुनेहड़ बैजनाथ जिला कांगड़ा की लापरवाही व जल्दबाजी में उड़ान भरने के कारण हुआ है।