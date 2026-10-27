राजेंद्र डोगरा, धर्मशाला। गेहूं की बिजाई का समय नजदीक आते ही किसानों की खाद को लेकर चिंता बढ़ गई है। 12:32:16 खाद की कमी से किसानों की ओर से गेहूं के लिए की जाने वाली बिजाई को लेकर और समय रुकना पड़ सकता है। हालांकि ज्यादातर गेहूं की बिजाई का समय 15 नवंबर के बाद शुरू होता है, लेकिन अब इसके लिए भी कुछ ही समय रह गया है।



खाद की कमी के बीच किसान सहकारी समितियों और खाद विक्रेताओं के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में समय पर खाद नहीं मिली तो गेहूं की बिजाई में देरी हो सकती है।

रा मटीरियल की कमी से संकट हिमाचल में रा मटीरियल की कमी के कारण 12:32:16 खाद तैयार नहीं हो पा रही है। इसके लिए अब अन्य राज्यों पर ही निर्भर हैं। हालांकि, अब धीरे-धीरे खाद की खेप कांगड़ा पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए आपूर्ति बढ़ाना जरूरी है।

550 रुपये तक बढ़ गए दाम पिछले साल खाद का भाव 1900 रुपये था, जबकि इस साल यह 2450 रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे में खाद की कमी और बढ़ती कीमतों ने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है।