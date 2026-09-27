हिमाचल सरकार ने परागपुर बनाया नया सब डिविजन, 4 तहसीलों से जोड़े 46 पटवार सर्किल; निशांत कुमार SDM तैनात

संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकार ने परागपुर को नया सब-डिवीजन (उपमंडल) बनाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए प्रशासनिक पुनर्गठन से आसपास की विशाल आबादी को अपने रोजमर्रा के प्रशासनिक व राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर-दराज के दफ्तरों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिलेगी।



हाल ही में सरकार ने यहां उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) की तैनाती का फैसला लिया था, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके गठन की नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस नए उपमंडल का मुख्यालय परागपुर में ही स्थित होगा।

46 पटवार सर्किल को लिया प्रशासनिक दायरे में इस नए उपमंडल के गठन के लिए उपमंडल देहरा के क्षेत्राधिकार से चार प्रमुख तहसीलों के कुल 46 पटवार सर्किलों को अलग करके नए प्रशासनिक दायरे में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जनहित में आवश्यक कदम मानते हुए किया है।

नए सब-डिवीजन परागपुर के अंतर्गत शामिल की गई तहसीलों और उनके पटवार वृत्तों की सूची भी सरकार ने जारी कर दी है। निशांत कुमार ने संभाला एसडीएम का कार्यभार हिमकोफैड के चैयरमैन विक्रम शर्मा उर्फ डिक्की ने बताया कि सरकार ने परागपुर को उपमंडल का दर्जा प्रदान किया है तथा यहां एसडीएम की तैनाती भी कर दी है। पटवार सर्कलों की अधिसूचना जारी हो गई है। यहां 2020 बैच के अधिकारी निशांत कुमार ने परागपुर में रविवार को एसडीएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।