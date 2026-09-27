हिमाचल सरकार ने परागपुर बनाया नया सब डिविजन, 4 तहसीलों से जोड़े 46 पटवार सर्किल; निशांत कुमार SDM तैनात
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के परागपुर को नया उपमंडल घोषित किया है, जिसमें चार तहसीलों के 46 पटवार सर्किल शामिल किए गए हैं।
HighLights
परागपुर को हिमाचल प्रदेश में नया उपमंडल बनाया गया।
चार तहसीलों के 46 पटवार सर्किल इसमें शामिल।
निशांत कुमार ने परागपुर उपमंडल अधिकारी का कार्यभार संभाला।
संवाद सहयोगी, जसवां परागपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकार ने परागपुर को नया सब-डिवीजन (उपमंडल) बनाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस नए प्रशासनिक पुनर्गठन से आसपास की विशाल आबादी को अपने रोजमर्रा के प्रशासनिक व राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर-दराज के दफ्तरों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिलेगी।
हाल ही में सरकार ने यहां उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) की तैनाती का फैसला लिया था, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके गठन की नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस नए उपमंडल का मुख्यालय परागपुर में ही स्थित होगा।
46 पटवार सर्किल को लिया प्रशासनिक दायरे में
इस नए उपमंडल के गठन के लिए उपमंडल देहरा के क्षेत्राधिकार से चार प्रमुख तहसीलों के कुल 46 पटवार सर्किलों को अलग करके नए प्रशासनिक दायरे में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार ने यह बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जनहित में आवश्यक कदम मानते हुए किया है।
नए सब-डिवीजन परागपुर के अंतर्गत शामिल की गई तहसीलों और उनके पटवार वृत्तों की सूची भी सरकार ने जारी कर दी है।
निशांत कुमार ने संभाला एसडीएम का कार्यभार
हिमकोफैड के चैयरमैन विक्रम शर्मा उर्फ डिक्की ने बताया कि सरकार ने परागपुर को उपमंडल का दर्जा प्रदान किया है तथा यहां एसडीएम की तैनाती भी कर दी है। पटवार सर्कलों की अधिसूचना जारी हो गई है। यहां 2020 बैच के अधिकारी निशांत कुमार ने परागपुर में रविवार को एसडीएम के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
इस तरह हुआ चार तहसीलों के पटवार वृतों का पुनर्गठन
- रक्कड़ तहसील: इस तहसील क्षेत्र से कुल 13 पटवार वृत्तों को नए उपमंडल में जोड़ा गया है। इनमें रक्कड़, चपलाह, भरोली जदीद, कुड़ना, सलेटी, खरोटी, कलोहा, कौलापुर, चौली, कूहना, निहारी, शांतला और अलोह पटवार वृत्त शामिल हैं।
- जसवां तहसील: इस क्षेत्र के 10 प्रमुख पटवार वृत्तों को परागपुर उपमंडल का हिस्सा बनाया गया है। इनमें स्वाणा, न्याड़, पपलोथर, काहनपुर, कोटला, अमरोह, जंडौर, बाड़ी, घाटी तथा मलोट पटवार वृत्त शामिल हैं।
- डाडासीबा तहसील: इस तहसील के 11 पटवार सर्किलों को नए प्रशासनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत कस्बा सीबा, लग, पंजल, जखधार, वैह, शामनगर, दोदरा, जम्बल, चनौर और संबंधित क्षेत्र परागपुर के अधीन कार्य करेंगे।
- परागपुर तहसील: कुल 12 पटवार वृत्तों को मिलाकर नए उपमंडल का प्रशासनिक दायरा पूरा किया गया है। इसमें गढ़, वालियाणा, चलाली, समनोली, कड़ोआ, नलसूहा, चंबा, बणी, सेहरी, गरली तथा नाहन नगरोटा पटवार वृत्त प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से अब इन सभी क्षेत्रों का सीधा प्रशासनिक और राजस्व नियंत्रण परागपुर उपमंडल कार्यालय के पास रहेगा जिससे स्थानीय निवासियों को त्वरित और सुलभ सरकारी सेवाएं प्राप्त होंगी।
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