बनखंडी चिड़ियाघर के संचालन के लिए 111 पद भरेगी हिमाचल सरकार, 61 सहायक कर्मचारियों के अलावा 19 अतिरिक्त पद मंजूर

राज्य ब्यूरो, शिमला। कांगड़ा जिले के देहरा स्थित निर्माणाधीन दुर्गेशारण्य कांगड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संचालन के लिए राज्य सरकार 111 पद भरेगी। 19 अतिरिक्त पदों के लिए वन विभाग की विभिन्न श्रेणियों में समान संख्या में पद समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 61 सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति और 31 वन मित्रों की तैनाती की जाएगी। वन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।



अधिसूचना के अनुसार, उद्यान में निदेशक, उपनिदेशक/वरिष्ठ वन मंडलाधिकारी, सहायक निदेशक, वन परिक्षेत्र अधिकारी, उप वन राजिक, वन रक्षक समेत प्रशासनिक और तकनीकी पदों की व्यवस्था होगी।

वन संरक्षक बनेंगे निदेशक वन्यजीव उत्तर मंडल धर्मशाला के वन संरक्षक को प्राणी उद्यान का निदेशक नामित कर अतिरिक्त दायित्व दिया जाएगा। परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) में तैनात वरिष्ठ वन मंडलाधिकारी/वन मंडलाधिकारी को उपनिदेशक के रूप में नामित किया जाएगा। कुछ पद प्रतिनियुक्ति और विभाग की मौजूदा स्वीकृत संख्या से उपलब्ध होंगे।