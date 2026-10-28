हिमाचल के सरकारी अस्पताल में CM की दे दी गलत रिपोर्ट, सुक्खू बोले- मुझे तो शुगर है ही नहीं; मशीनें बदलने का आदेश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को राज्य सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम सुक्खू ने सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही पुरानी जांच मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि एक सरकारी अस्पताल में रूटीन चेकअप के दौरान पुरानी मशीन ने उनकी रिपोर्ट में शुगर 177 दिखाई, जबकि उन्हें कभी शुगर की बीमारी नहीं रही।

संबंधित चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब मशीन बदल दी गई है। बैठक में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों ने भाग लिया।



वास्तविक समस्याएं खुलकर बताएं अधिकारी मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पतालों में ऐसी स्थिति है तो स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल होगा। उन्होंने अधिकारियों से वास्तविक समस्याएं खुलकर बताने को कहा, ताकि उनका समाधान हो सके। गलत जांच रिपोर्ट से मरीजों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानी होती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

10 से 15 साल पुरानी मशीनें बदलें मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय अस्पतालों में लगी 10 से 15 साल पुरानी एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की सूची तैयार कर उन्हें तुरंत बदलने के निर्देश दिए।

30 करोड़ की ऑटोमशन लैब बनेंगी उन्होंने बताया कि तकनीकी खामियां दूर करने के लिए हर प्रमुख मेडिकल कॉलेज में 28 से 30 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ऑटोमेशन लैब बनाई जाएगी। पहले चरण में आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक में यह सुविधा शुरू होगी।