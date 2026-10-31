गगल में बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, भड़के लोगों ने की तोड़फोड़; पठानकोट-मंडी हाईवे पर ट्रैफिक जाम

जागरण टीम, चैतड़ू/गगल (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा में गगल-मांझी पुल के पास शनिवार सुबह निजी बस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा बेहद दर्दनाक था व 40 वर्षीय संदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी सवार संदीप रछियालू की तरफ मुड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पठानकोट की तरफ जा रही प्राइवेट बस के नीचे आ गए।

हेलमेट के हुए टुकड़े, हाईवे पर जाम हादसे में उनके हेलमेट के भी टुकड़े हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने खूब हंगामा किया, जिस कारण मंडी-पठानकोट हाईवे पर जाम लग गया।

बस में तोड़फोड़ हादसे के बाद लोग भड़क गए और बस को आग लगाने की धमकी दी। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को रोक लिया, लेकिन बस में तोड़फोड कर दी गई। ट्रैफिक डायवर्ट हादसे के बाद मौके पर लगे जाम को देखते हुए पुलिस ने कुछ ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया। पठानकोट से आने वाली गाड़ियों को सनौरा से बाया बद्दी ढुगयारी से भेज दिया। दो बच्चों के भविष्य का सवाल परिवार की मांग है कि संदीप कुमार के दो छोटे बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर प्रशासन लिखित रूप में आश्वासन दे। परिजनों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भविष्य के पालन-पोषण को लेकर प्रशासन ठोस भरोसा दे, ताकि परिवार को आगे जीवनयापन में परेशानी न हो।