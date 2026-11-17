संवाद सहयोगी, बिलासपुर। थाना हरिपुर के तहत नौशहरा में रविवार को नाले में एक वृद्धा का कंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी पहचान करीब डेढ़ माह से लापता 80 वर्षीय रंजना कुमारी पत्नी स्वर्गीय वेदांत कुमार निवासी नौशहरा के रूप में हुई। उनके बेटों संदीप शर्मा और अजय कुमार ने पहचान की।

स्वजन के अनुसार, रंजना कुमारी तीन अक्टूबर से लापता थीं। उनकी तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला था। रविवार को पुलिस चौकी रानीताल को नौशहरा के एक नाले में महिला का कंकाल पड़े होने की सूचना मिली। थाना प्रभारी हरिपुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।