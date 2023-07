लोथल में भी फिर से मार्ग बाधित हो गया है। चूड़ी में शनिवार को एक निजी के गुजरते समय टायर के निचले भाग से मलबा खिसक रहा था। इस तरह का खतरा जान पर भारी पड़ सकता है। चंबा-भरमौर एनएच पर बग्गा व लोथल के अलावा धरवाला से कुछ दूरी पर स्थित चन्नू दी हट्टी (चूड़ी) नामक स्थान पर भूस्खलन का अधिक खतरा बना हुआ है।

चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे पर सुरक्षित नहीं सफर, वाहनों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने का बना खतरा

Your browser does not support the audio element.