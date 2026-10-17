हमीरपुर के पेंशनरों के लिए जरूरी सूचना: जीवित प्रमाण पत्र जमा करें, वरना रुक सकती है पेंशन

जागरण संवाद केंद्र, हमीरपुर। जिला हमीरपुर में करीब 10 प्रतिशत पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने अभी तक अपना डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र कोषागार कार्यालय में जमा नहीं करवाया है।

ऐसे में हिम-आंचल पेंशनर्ज संघ ने संबंधित पेंशनरों से जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि उनकी पेंशन का नियमित भुगतान जारी रह सके।

नहीं करवाया प्रमाण पत्र जमा तो नहीं आएगी पेंशन

संघ के प्रदेशाध्यक्ष केसी गौतम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एक जुलाई, 2026 से 30 जून, 2027 की अवधि के लिए जिन पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों ने अपना डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, वे इसे शीघ्र जिला कोषागार कार्यालय में प्रस्तुत करें।

समय पर पूरी करें प्रक्रिया जिला कोषागार कार्यालय हमीरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी भी जिले के करीब 10 प्रतिशत पेंशनभोगियों के प्रमाण पत्र जमा होने शेष हैं। केसी गौतम ने जिला और खंड स्तर के संघ पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि वे अपने सदस्यों को इस संबंध में जागरूक करें, ताकि सभी पात्र पेंशनभोगी समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकें।