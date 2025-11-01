Language
    हिमाचल के दो युवक म्यांमार में फंसे, परिवार ने सांसद अनुराग से लगाई गुहार; चीनी साइबर अपराध गिरोह के कंट्रोल में

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के दो युवक म्यांमार में फंसे हैं, जहाँ चीनी माफिया साइबर धोखाधड़ी केंद्र चलाते हैं। परिजनों ने सांसद अनुराग ठाकुर से मदद मांगी है। एक युवक को थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजा गया था, जहाँ उससे जबरन काम करवाया गया। सांसद अनुराग ने युवकों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया है।

    म्यांमार में फंसे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के दो युवकों के स्वजन सांसद अनुराग ठाकुर से मिलते हुए।

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के दो युवक म्यांमार में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित लाने की मांग स्वजन ने सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से की है। दोनों युवकों के परिवार के सदस्य बेहद चिंतित हैं।

    बताया जा रहा है कि दोनों युवक म्यांमार के उस इलाके में फंसे हैं, जहां चीनी माफिया द्वारा साइबर फ्राड हब संचालित किए जाते हैं।

    दो माह से नहीं संपर्क, थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेजा

    चंबोह गांव निवासी एक युवक शिवम को चंडीगढ़ की एक कंपनी ने थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर म्यांमार भेज दिया। स्वजन ने बताया कि शुरू में कुछ दिन तक बेटे से बातचीत होती रही, लेकिन अब दो माह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।

    जबरन काम करवाया और अब नौकरी से निकाला

    बुजुर्ग मां ने बताया कि कंपनी वालों ने उसके बेटे को म्यांमार ले जाकर जबरन काम करवाया और बाद में नौकरी से निकाल दिया। अब परिवार को उसकी कोई जानकारी नहीं है। जिले के एक अन्य गांव का भी एक युवक वहां पर फंसा हुआ है।

    सांसद अनुराग ने दिया आश्वासन

    रन फार यूनिटी कार्यक्रम के दौरान अणु में स्वजन ने सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर पूरी स्थिति से अवगत कराया। इस पर सांसद ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत सरकार लगातार म्यांमार में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन लौटाने के प्रयास कर रही है।

    चीनी साइबर अपराध गिरोह सक्रिय

    उन्होंने कहा कि करीब पांच सौ भारतीय वहां फंसे हुए हैं और सभी की जल्द घर वापसी सुनिश्चित की जाएगी। म्यांमार के कई हिस्सों में चीनी साइबर अपराध गिरोह सक्रिय हैं, जो युवाओं को फर्जी नौकरियों का झांसा देकर वहां बुलाते हैं और आनलाइन ठगी के काम में लगाते हैं।

