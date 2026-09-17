हिमाचल राज्य चयन आयोग ने सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती का रिजल्ट किया घोषित, 25 पदों के लिए 66 अभ्यर्थी शार्टलिस्ट

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने सीनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन और एमएलटी ग्रेड-दो जाब ट्रेनी के 25 पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 26012 के तहत यह परीक्षा 25 अगस्त को आयोजित की गई थी। कुल 477 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 418 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 59 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आयोग ने आगे की चयन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन के लिए 66 अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया है।

चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर 26012000013, 26012000017, 26012000032, 26012000041, 26012000047, 26012000058, 26012000065, 26012000071, 26012000081, 26012000084, 26012000086, 26012000099, 26012000119, 26012000161, 26012000174, 26012000192, 26012000197, 26012000208, 26012000209, 26012000217, 26012000221, 26012000227, 26012000229, 26012000236, 26012000237, 26012000252, 26012000262, 26012000265, 26012000267, 26012000293, 26012000294, 26012000302, 26012000310, 26012000314, 26012000316, 26012000317, 26012000326, 26012000336, 26012000343, 26012000356, 26012000359, 26012000385, 26012000394, 26012000398, 26012000400, 26012000403, 26012000408, 26012000410, 26012000422, 26012000423, 26012000424, 26012000425, 26012000426, 26012000427, 26012000431, 26012000434, 26012000440, 26012000441, 26012000442, 26012000443, 26012000448, 26012000458, 26012000461, 26012000467, 26012000471 26012000477।