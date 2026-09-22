हिमाचल: मजदूर के बेटे ने तैयार किया 87 हजार में ड्रोन, रक्षा मंत्रालय ने ग्रांट जारी कर सौंपा सेना का प्रोजेक्ट

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर स्थित सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज के छात्र ने 87 हजार रुपये में ड्रोन तैयार किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पांचवें सेमेस्टर के छात्र सर्वेश शर्मा के प्रोजेक्ट को रक्षा मंत्रालय के डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (डीआईओ) और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आईडेक्स) के तहत 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर हुई है। अब सर्वेश इस प्रोजेक्ट को आगे विकसित करेगा। सर्वेश के पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं।



सर्वेश की ओर से तैयार किए जा रहे रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा) ड्रोन का उद्देश्य सीमा पर निगरानी में मदद करना है। संस्थान के अनुसार ड्रोन को रडार से बचने और जैमर के प्रभाव से सुरक्षित रखने की तकनीक पर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट पर शुरुआती स्तर पर करीब 87 हजार रुपये खर्च हुए हैं।

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मिला आइडिया सर्वेश को इस प्रोजेक्ट का विचार आईआईटी जोधपुर और कोनार्क कोर की राष्ट्रीय स्तर की ओपन कार्ड बोर्ड ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान आया। प्रतियोगिता में देशभर के 50 संस्थानों की टीमों ने भाग लिया था। सर्वेश की टीम ने प्रतियोगिता में 10 लाख रुपये का चौथा पुरस्कार हासिल किया था।

इसके बाद उसने सेना की सीमा निगरानी से जुड़ी चुनौती को ध्यान में रखते हुए ड्रोन विकसित करने पर काम शुरू किया। 20 दिन का समय दिया रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 20 दिन का समय दिया है। प्रोजेक्ट का इनक्यूबेशन सेंटर आईआईटी रुड़की में बनाया गया है, जहां सर्वेश आगे इस पर काम करेगा। प्रोजेक्ट को 20 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।