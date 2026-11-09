बेटे की अर्थी उठने के बाद बुजुर्ग मां ने भी तोड़ा दम, हिमाचल के हमीरपुर में बेहद मार्मिक घटना; दीवाली पर मातम

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई है। दीवाली की खुशियां मनाने की तैयारियों के बीच समोह गांव का एक परिवार ऐसे गहरे सदमे में डूब गया, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। बेटे की मौत के सदमे में मां ने भी प्राण त्याग दिए। शनिवार को पहले 63 वर्षीय बलदेव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर और उसका शव देखकर 85 वर्षीय मां कैरो देवी इस कदर टूट गईं कि कुछ ही घंटों बाद उनकी भी सांसें थम गईं।



एक ही दिन मां-बेटे की मौत से टिक्कर राजपूता पंचायत के समोह गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों का अंतिम संस्कार भी एक ही दिन गांव के श्मशानघाट में किया गया।

जलशक्ति विभाग से रिटायर्ड हुए थे बलदेव बलदेव सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। स्वजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए बड़सर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। बलदेव सिंह जल शक्ति विभाग में कर्मचारी थे और सेवानिवृत्त हो चुके थे।

बेटे का शव देख बेसुध हुईं मां बलदेव सिंह की मौत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो मां कैरो देवी बेटे को देखकर बेसुध हो गईं। बेटे की मौत से वह लगातार रो रही थीं। इस बीच परिवार के सदस्य अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे।

बेटे की अर्थी उठते ही बिगड़ी तबीयत बलदेव सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट ले जाया गया तो कुछ ही देर बाद कैरो देवी की तबीयत भी बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने पर परिजन बड़सर अस्पताल ले गए, जहां दोपहर करीब 12 बजे चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने कैरो देवी का भी अंतिम संस्कार किया।

परिवार के दो सदस्यों की मौत से सदमे में दीवाली से ठीक पहले एक ही परिवार में कुछ घंटों के अंतराल पर हुई दो मौतों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। दो सदस्यों की मौत से परिवार सदमे में है। जिस घर में त्योहार की रौनक होनी थी, वहां एक साथ दो अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम छा गया।



बलदेव सिंह के दो बेटे हैं। छोटा बेटा घर पर ही रहता है, जबकि बड़ा बेटा अनिल कुमार बहरीन में नौकरी करता है। बलदेव सिंह के बड़े भाई जगरूप सिंह सेना से सेवानिवृत्त हैं।