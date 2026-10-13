हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायत पर हड़कंप, एंटी-रैगिंग कमेटी कर रही जांच

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज हमीरपुर के प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु चिकित्सक ने प्रिंसिपल को भेजी ई-मेल में बार-बार नाम-पता पूछकर तंग करने की शिकायत की है।

प्रिंसिपल ने मामले को एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया। सोमवार को एंटी रैगिंग कमेटी ने 10 प्रशिक्षु चिकित्सकों से पूछताछ की है। नौ प्रशिक्षु चिकित्सकों ने रैगिंग की बात से इन्कार कर दिया जबकि एक ने कहा कि सिर्फ नाम-पता ही पूछा था।

मेडिकल कालेज हमीरपुर के प्रिंसिपल डा. रमेश भारती को प्रशिक्षु चिकित्सक ने ई-मेल के माध्यम से शिकायत भेजी। शिकायत में प्रशिक्षु चिकित्सक ने आरोप लगाया है कि सीनियर ने उसके साथ रैगिंग की है। ई-मेल में नहीं बताया गया किसी का नाम ई-मेल में किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। प्रिंसिपल ने एंटी रैगिंग कमेटी को मामला सौंपते हुए जांच करने के निर्देश दिए। कमेटी ने जांच के दायरे में आए करीब 10 सीनियर प्रशिक्षु चिकित्सकों से पूछताछ की।

कमेटी ने शिकायतकर्ता प्रशिक्षु चिकित्सक को भी ट्रेस कर जांच के लिए बुलाया है ताकि स्थिति साफ हो सके कि उसके साथ किसी तरह की कोई रैगिंग से संबंधित बात तो नहीं हुई है। एंटी रैंगिंग मामले में रिपोर्ट पेश करेगा कालेज एंटी रैगिंग कमेटी मामले पर रिपोर्ट कालेज प्रशासन को देगी। जिस प्रशिक्षु ने शिकायत की है, क्या वह वही है, जिसे कमेटी ने ट्रेस किया है। प्रिंसिपल डा. भारती ने बताया कि ई-मेल करने वाले शिकायतकर्ता प्रशिक्षु चिकित्सक को ट्रेस कर लिया है।