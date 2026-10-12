नवरात्र पर घर आई बेटी तो रथ पर किया आगमन, देवी की तरह भव्य स्वागत; हिमाचल के हमीरपुर का मामला

रणबीर ठाकुर, हमीरपुर। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के बीच हमीरपुर में एक परिवार ने बेटी के सम्मान की ऐसी मिसाल पेश की कि हर कोई देखता रह गया। नाना-नानी के घर पहली बार पहुंची नन्हीं नातिन श्रजीनिका का स्वागत किसी देवी की तरह किया गया। सजा हुआ रथ, बैंड-बाजे की गूंज और खुशी में झूमते रिश्तेदार… नन्हीं परी के आगमन पर पूरा परिवार उत्सव में डूब गया।



यह सिर्फ नातिन के स्वागत का जश्न नहीं था, बल्कि बेटियों को देवी स्वरूप मानने और उनके जन्म को खुशियों से जोड़ने का खूबसूरत संदेश भी था।

नवरात्र पर ननिहाल पहुंची बिटिया नवरात्र के पहले दिन रविवार को हमीरपुर के वार्ड-10 बाईपास में शेर सिंह के घर उत्सव सा माहौल दिखा। नाना-नानी बैंड-बाजे की गूंज के बीच रथ पर सवार करा साक्षात देवी रूप मानकर श्रजीनिका को घर लेकर आए।