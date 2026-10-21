हिमाचल के पति-पत्नी देशरक्षा में भी साथी, भारतीय सेना में एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बने अमित और राधिका

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के पति-पत्नी भारतीय सेना में एक साथ लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं। विकास खंड टौणी देवी गांव जंडल के होनहार सपूत एवं भारतीय सेना के जांबाज कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सिंह चौहान व उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी ने भारतीय सेना में समान प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

माउंट एवरेस्ट कर चुके हैं फतह लेफ्टिनेंट कर्नल अमित सिंह चौहान ने दो बार माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेकर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सहित अनेक दुर्गम पर्वत शिखरों पर सफल आरोहण कर साहस अनुशासन और अदम्य इच्छाशक्ति की अनूठी मिसाल पेश की है।

भावी अफसरों को धार दे रहीं राधिका उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल राधिका जग्गी ने भी उत्कृष्ट सैन्य सेवाकाल और बहुमुखी प्रतिभा से विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने प्रतिष्ठित आफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए भावी सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण में योगदान दिया।