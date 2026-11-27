संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हमीरपुर सुजानपुर मार्ग पर अणु में शुक्रवार रात निजी बस और निजी एंबुलेंस की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा रात करीब 8:15 बजे हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस का अगला शीशा टूट गया।

हालांकि, राहत की बात रही कि एंबुलेंस चालक को कोई चोट नहीं आई। घटना के समय एंबुलेंस में कोई मरीज या अन्य सवारी भी मौजूद नहीं थी।इस हादसे के बाद निजी एंबुलेंस के संचालन और चालकों की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय एंबुलेंस चालक पूरी तरह नशे में था। मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी संभालने वाले चालक का इस तरह नशे में वाहन चलाना गंभीर चिंता का विषय है। यदि एंबुलेंस में कोई गंभीर मरीज सवार होता तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ऐसे में निजी एंबुलेंस चालकों की जिम्मेदारी और उनके व्यवहार पर निगरानी जरूरी है। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात प्रभावित हुआ।