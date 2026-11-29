संवाद सहयोगी, बड़सर। बड़सर उपमंडल के बिझड़ी स्थित ताल स्टेडियम में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में वृंदावन से पहुंचीं आठ वर्षीय बाल व्यास कृष्णा किशोरी श्रद्धालुओं को अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण प्रवचनों से मंत्रमुग्ध कर रही हैं।

कथा के पांचवें दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा ताल स्टेडियम भक्तिमय माहौल में नजर आया।

कथा में पूर्व विधायक मनजीत सिंह, पूर्व पार्षद एवं बड़सर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल की पत्नी ऊषा लखनपाल, जिला परिषद सदस्य रेणु बाला, बाल व्यास कृष्णा किशोरी के माता-पिता तथा बड़सर तहसीलदार नरेश पटियाल सहित कई गणमान्य लोगों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर कथा का श्रवण किया।