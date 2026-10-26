CM सुक्खू का गृह जिला हमीरपुर के लिए बड़ा एलान, 7 साल से बंद हमीर उत्सव का फिर से होगा भव्य आयोजन

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने गृह जिला हमीरपुर के लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं। 7 साल से बंद हमीर उत्सव एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर की जनता की भावना को स्वीकार करते हुए इसे दोबारा शुरू करने का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्यमंत्री से विशेष मुलाकात कर हमीरपुर की भावनाओं और युवाओं के आग्रह को उनके सामने रखा।



उन्होंने कहा कि हमीर उत्सव केवल एक मेला नहीं, बल्कि हमीरपुर की सांस्कृतिक पहचान है। बिट्टू के आग्रह को मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीर उत्सव को नवंबर माह में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तारीख जल्द ही तय कर दी जाएगी।

सीएम सुक्खू का धन्यवाद किया इस पर सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमीर उत्सव पिछले 7 साल से बंद था, और इसे दोबारा शुरू करवाने के लिए हमीरपुरवासियों की भावना को समझने के लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं।