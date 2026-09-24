CM सुक्खू और सरकार के विरुद्ध टिप्पणी करने पर BJP विधायक आशीष शर्मा पर FIR, हमीरपुर में प्रदर्शन के बाद कार्रवाई

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ भाजपा की रोष रैली में दिए गए बयानों को लेकर सदर विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा की शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। शिकायत में विधायक पर रैली के दौरान मुख्यमंत्री और सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाने का उल्लेख किया गया है।

सीएम की भूमि करोड़ों में सरकारी विभाग को बेचने का आरोप पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को गांधी चौक हमीरपुर में भाजपा की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली और धरना-प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार से संबंधित निजी भूमि को सरकारी विभाग को करोड़ों रुपये में बेचे जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।



प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने तथा विभिन्न नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। इसी दौरान मुख्यमंत्री को लेकर भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप भी लगाए गए। इन्हीं बयानों को आधार बनाकर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने पुलिस में शिकायत दी।

शिकायत के आधार पर मामला दर्ज शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर रैली के दौरान दिए गए बयानों और शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित तथ्यों व साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अन्य नेता भी थे प्रदर्शन में रैली में भोरंज की पूर्व विधायक कमलेश कुमारी समेत भाजपा के जिला व मंडल पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान गांधी चौक पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।