जागरण संवाददाता, रिकांग पिओ (किन्नौर)। जिला किन्नौर के निचार क्षेत्र के चगांव में जंगल में लगी आग के दौरान टूटकर गिरे मलबे की चपेट में आने से एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय वाहन में तीन लोग सवार थे।

घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार वाहन में आग नहीं लगी थी, बल्कि जंगल की आग के कारण ऊपर से गिरे मलबे की चपेट में आने से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ।

पुलिस थाना टापरी के एसएचओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा चगांव स्थित सत्संग भवन के समीप हुआ। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर एचपी 26ए-2943 बताया गया है। वाहन में सवार तीनों लोगों को उपचार के लिए जेएसडब्ल्यू अस्पताल शोल्टू पहुंचाया गया।