त्रिउंड ट्रैक: पर्यटकों की ऐसी दीवानगी कि मंदिर की तरह लग गई लाइन, आखिर क्यों टूरिस्ट की पहली पसंद है यह डेस्टिनेशन?

जागरण टीम, धर्मशाला। तीन दिन के वीकेंड हॉलीडे पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मनाली, शिमला ही नहीं धर्मशाला में भी पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। धर्मशाला पहुंचे भारी तादाद में पर्यटकों ने त्रिउंड ट्रैक का भी रुख किया। पर्यटकों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि ट्रैक पर लोगों का जाम लग गया। मंदिर की तरह ट्रैक मार्ग पर पर्यटकों की लाइनें लग गईं।

पर्यटकों की पहली पसंद 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रिउंड जाने के लिए पर्यटक उत्साहित रहते हैं, क्योंकि यहां का मौसम व कैंपिंग साइट उन्हें आकर्षित करती है। धौलाधार से सटा यह ट्रैक बेहद खूबसूरत है। यही कारण है कि इन दिनों सुहावने मौसम में पर्यटक त्रिउंड पहुंचकर ठंड के अहसास का आनंद लेते हैं।

खूबसूरत ट्रैक यह ट्रैक धर्मकोट के गलू से शुरू होता है। 10 किलोमीटर के ट्रैक के बाद पर्यटक धौलाधार की पहाड़ियों के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। एक तरफ पहाड़ियां और दूसरी तरफ धर्मशाला शहर का नजारा दिखता है। क्या है व्यवस्था त्रिउंड ट्रैक पर टूरिस्ट गाइड के साथ जा सकते हैं। गाइड आपके रहने व ठहरने सहित चाय पानी और खाने की सारी व्यवस्था कर देगा। यहां वन विभाग का एक रेस्ट हाउस भी है, लेकिन उसमें कमरा मिलना मुश्किल रहता है।

वीकेंड पर 5000 पर्यटक वाहन पहुंचे धर्मशाला अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के वाहन पहुंचने से शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया। रविवार को मैक्लोडगंज मुख्य चौक से लेकर भागसूनाग रोड, धर्मकोट रोड और कैंट रोड तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाम की समस्या से दो-चार होना पड़ा। सप्ताहांत मैक्लोडगंज, धर्मशाला व आसपास में पांच हजार से अधिक वाहन पहुंचे।