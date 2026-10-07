त्रिउंड ट्रैक पर अब नहीं उमड़ेगी भारी भीड़, वीकेंड के वायरल वीडियो के बाद हिमाचल सरकार ने तय कर दी टूरिस्ट लिमिट

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित प्रसिद्ध त्रिउंड ट्रैक पर वीकेंड के दौरान उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद वन विभाग ने पर्यटकों की संख्या सीमित करने का फैसला लिया है। अब त्रिउंड ट्रैक पर प्रतिदिन अधिकतम एक हजार पर्यटकों को ही जाने की अनुमति होगी। हिमाचल सरकार के वन विभाग ने यह निर्णय त्रिउंड लैंडस्केप की निर्धारित पर्यटक वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए लिया है।



पिछले लंबे वीकेंड के दौरान त्रिउंड में पर्यटकों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई थी। करीब 1700 पर्चियां काटी गईं, जबकि अलग-अलग माध्यमों से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में ट्रैक पर सैकडों पर्यटकों की भीड़ दिखाई दी। इससे ट्रैक पर पर्यटकों के दबाव और व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई।



इंटरनेट मीडिया पर भी त्रिउंड की भीड़ की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया। वन विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब त्रिउंड जाने वाले पर्यटकों के लिए प्रतिदिन अधिकतम एक हजार पर्चियां ही जारी की जाएंगी। पर्यटकों को बिना पर्ची के ट्रैक पर जाने की अनुमति नहीं होगी।



विभाग की ओर से पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए संबंधित ऑपरेटर्स को भी निर्धारित सीमा के अनुसार ही पर्चियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ सकता है असर वन विभाग का कहना है कि त्रिउंड क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करना जरूरी है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के एक साथ पहुंचने से ट्रैक पर दबाव बढ़ने के साथ-साथ सफाई, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है।

तय संख्या से अधिक या बिना पर्ची जाने पर होगी कार्रवाई नई व्यवस्था के तहत निर्धारित संख्या से अधिक पर्यटकों को त्रिउंड भेजने अथवा बिना पर्ची के प्रवेश करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का प्रविधान भी रहेगा। वन विभाग की ओर से पर्यटकों और ट्रैक संचालन से जुड़े लोगों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की गई है।