जागरण संवादाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बढ़ावा देकर हिमाचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। धर्मशाला एयरपोर्ट के विस्तार के साथ यहां एयरोसिटी विकसित करने की योजना है, जिससे आने वाले वर्षों में प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिल सकेगा।

धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए करीब 2600 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार के साथ एयरोसिटी विकसित होने से पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य अगले पांच से दस वर्षों में इन योजनाओं को धरातल पर उतारना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शिमला विंटर कार्निवल और 24 से 31 तारीख तक कांगड़ा वैली कार्निवल आयोजित किया जा रहा है। 1500 प्रतिभागियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन धर्मशाला मैराथन में देश-विदेश से करीब 1500 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक विविधता पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदान करती है। हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार केवल हेलीपैड नहीं, बल्कि हेलीपोर्ट विकसित करने पर ध्यान दे रही है। पालमपुर में हेलीपोर्ट का निर्माण अंतिम चरण में है, जहां से चंडीगढ़ और शिमला के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना है। इसके अलावा चंबा और धर्मशाला के रक्कड़ में भी हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। भविष्य में जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट से जोड़कर हेली-टैक्सी सेवा शुरू करने का लक्ष्य है।

धर्मशाला की सड़कों की खराब हालत को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सड़कों की स्थिति ठीक है, हालांकि कुछ संपर्क मार्गों में दिक्कत हो सकती है। सड़क को किया जाएगा दुरुस्त मैकलोडगंज मार्ग की समस्या को तकनीकी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका समाधान होते ही सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी इस मुद्दे को विधानसभा में प्रभावी ढंग से नहीं उठाने को लेकर निशाना साधा।

विधानसभा में मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच हुई बहस पर मुख्यमंत्री ने नेगी का समर्थन करते हुए कहा कि वह सच्चाई के साथ अपनी बात रखते हैं और अकेले ही विपक्ष पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेगी की सेना के प्रति कोई हीन भावना नहीं है और भाजपा इस मामले को बेवजह तूल दे रही है।