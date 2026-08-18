MLA सुधीर शर्मा आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस के समक्ष पेश, धर्मशाला में भारी पुलिस बल तैनात; दो नेता गए साथ

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के कार्यालय में पेश होने पहुंचे हैं। उनकी पेशी से पहले भारी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता धर्मशाला कचहरी अड्डा और हनुमान मंदिर चौक के बाहर एकत्रित हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बवाल की आशंका के बीच पुलिस ने विजिलेंस कार्यालय के बाहर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया है।

विजिलेंस थाना धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा के साथ हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक जवाली अर्जुन ठाकुर मौजूद थे। सुधीर शर्मा ने विजिलेंस के समक्ष पेश होने के लिए जाने से पहले हनुमान मंदिर में शीश नवाया और उसके बाद मुस्कराते हुए अंदर कार्यालय में चले गए। एएसपी मौके पर चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए गए। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपी जसवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर हैं।