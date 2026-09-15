चंबा में नवजात का सिर और धड़ अलग मिलने से सनसनी, किसकी थी मासूम? अब घर-घर जाकर जांच करेगी पुलिस

संवाद सहयोगी, तीसा। चुराह की ग्राम पंचायत टिकरीगढ़ में नवजात बच्ची का सिर धड़ अलग मिलने के मामले में पुलिस की लगातार जांच जारी है। यह बच्ची किसकी थी, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से टिकरीगढ़ पंचायत और आसपास के गांवों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी।

इस दौरान हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं समेत अन्य आवश्यक जानकारी जुटाई जाएगी। इससे पहले भी पुलिस टीम ने टिकरीगढ़ पहुंचकर हाल में प्रसव कराने वाली महिलाओं से पूछताछ की थी। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ घर-घर जांच को इसी जांच की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस विभिन्न संभावित बिंदुओं को जोड़कर घटना की कड़ियां तलाश रही है। मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि नवजात बच्ची की मौत कब और किन परिस्थितियों में हुई थी। वहीं नवजात का सर व धड़ अलग मिलने पर कोई भी स्वजन आदि सामने नहीं आया है।