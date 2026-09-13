मणिमहेश यात्रा पर जा रहे पंजाब के 2 श्रद्धालुओं की हादसे में मौत, सड़क से 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे

संवाद सहयोगी, मैहला (चंबा)। मणिमहेश यात्रा पर जा रहे पंजाब के दो श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। पठानकोट-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुनाली और गैहरा के बीच स्थित बैलोगी के समीप दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ज्योति निवासी पठानकोट (पंजाब) तथा अनिल कुमार पुत्र हरबंस निवासी पंगोली, पठानकोट के रूप में हुई है।

200 मीटर गहरी खाई में गिरे हादसा रात को बाद पेश आया, जब दोनों युवक पीबी-35यू-2347 नंबर की बाइक पर पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे दुनाली और गैहरा के बीच बैलोगी के पास तीखे मोड़ पर पहुंचे, बाइक अचानक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से जा टकराई, इससे बाइक सवार दोनों युवक सड़क से नीचे करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरे, जबकि बाइक ऊपर ही फंसी रही।

दोनों ने मौके पर दम तोड़ा हादसा इतना भयानक था कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस चौकी गैहरा को सूचित किया।

कड़ी मशक्कत से बाहर निकाले युवा सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से गहरी खाई में कठिन रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। रात के अंधेरे और दुर्गम ढलान के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए दोनों को खाई से बाहर निकाला गया।