मंडी में 6 और 9 साल के भाई-बहन की सांप के डसने से मौत, माता-पिता सोये थे जमीन पर; बच्चे थे बेड पर

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश में मंडी के कोटली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने हुई है। यहां पर रात को सो रहे दो छोटे भाई-बहन की सांप के डसने से मौत हो गई। इनकी पहचान नौ वर्षीय काव्या और छह वर्षीय नक्श पुत्री व पुत्र महेंद्र कुमार निवासी सेहली तहसील कोटली जिला मंडी के रूप में हुई है। दोनों को बिस्तर पर ही सांप ने काटा था। दोनों की मौत के बाद क्षेत्र में दुख का माहौल है।



स्वजन के मुताबिक शुक्रवार रात दोनों बच्चे खाना खाकर टीवी देखने के बाद कमरे में सोने चले गए थे। इनके पिता महेंद्र व माता जयवंती जमीन पर सोये थे, जबकि बच्चे बेड पर थे।

रात ढाई बजे पेटदर्द की शिकायत रात करीब ढाई बजे बेटी काव्या ने पेट दर्द की शिकायत की ओर रोने लगी। इसके थोड़ी देर बार नक्श ने भी पेट दर्द की बात कही। स्वजन ने पहले इसे अपच के कारण हुआ दर्द समझा और गर्म पानी की थैली से सिकाई की। लगभग आधे घंटे बाद दोनों बच्चों को उल्टियां होने लगीं और तड़पने लगे।

सांप देखा तो तुरंत अस्पताल ले गए स्वजन इसी बीच स्वजन की नजर कमरे के दरवाजे के पीछे रेंगते एक बड़े काले सांप पर पड़ी। सांप को देखकर स्वजन के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत सांप को बाहर निकाला और बच्चों को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया। यहां से इन्हें नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों भाई-बहन को मृत घोषित कर दिया।