मणिमहेश यात्रा: राधाष्टमी पर कितने बजे से है शाही स्नान का शुभ मुहूर्त, शिव चेले निभाएंगे सदियों पुरानी परंपरा

जागरण टीम, चंबा। हिमाचल प्रदेश की श्री मणिमहेश यात्रा में राधाष्टमी के बड़े न्हौण (शाही स्नान) को लेकर तिथियों और शुभ मुहूर्त की स्थिति स्पष्ट हो गई है। परंपरा के अनुसार 18 सितंबर को संचुई गांव के शिव चेलों की ओर से दोपहर करीब 12 बजे पवित्र झील पार कर डल तोड़ने की सदियों पुरानी ऐतिहासिक रस्म निभाई जाएगी। इस रस्म के संपन्न होते ही दोपहर 1:00 बजे से देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए राधाष्टमी का पावन शाही स्नान विधिवत रूप से आरंभ होगा।

शिव चेले निभाएंगे परंपरा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आम श्रद्धालुओं के डल झील में उतरने से पहले त्रिलोचन महादेव के वंशज संचूई के शिव चेले सप्तमी तिथि के दौरान झील पार कर स्नान का शुभारंभ करते हैं। पंचांग और गणना के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी 17 सितंबर को सुबह 10:49 बजे शुरू होगी और 18 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे तक रहेगी। इसी समयावधि में 18 सितंबर को शिव चेले डल झील पहुंचकर झील पार करने की पारंपरिक प्रक्रिया पूरी करेंगे।

18 को दोपहर एक बजे से शुरू होगा स्नान इसके बाद 18 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे से राधाष्टमी पर्व का मुख्य स्नान काल शुरू हो जाएगा, जो 19 सितंबर को शाम 3:28 बजे तक निरंतर चलेगा। इस निर्धारित अवधि में श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर सकेंगे।