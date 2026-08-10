मणिमहेश यात्रा में चंबा-भरमौर NH पर सुरक्षित होगा सफर, फ्लैगमैन करेंगे भूस्खलन व पत्थर गिरने से सावधान

जागरण टीम, चंबा। मणिमहेश यात्रा के शुरू होने से पहले प्रशासन ने चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग 154-ए पर श्रद्धालुओं और आम राहगीरों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मार्ग के सबसे संवेदनशील और दुर्घटना संभावित क्षेत्र लाहल में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स स्थापित की जा रही हैं। इस पहल से इस डेंजर जोन में होने वाले हादसों पर पूरी तरह अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। जबकि भूस्खलन प्रभावित स्थलों पर फ्लैगमैन वाहनों में सवार लोगों का मार्गदर्शन करेंगे।

बढ़ जाता है ट्रैफिक दबाव दरअसल, मणिमहेश यात्रा के दौरान इस संकरे और पहाड़ी मार्ग पर देश के कोने-कोने से आने वाले हजारों वाहनों का दबाव अचानक बढ़ जाता है। लाहल के पास भौगोलिक स्थिति और तीखे मोड़ के कारण अकसर जाम की स्थिति रहती है और हादसों का अंदेशा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चंबा के सहयोग से इस संवेदनशील प्वाइंट पर ट्रैफिक लाइटें लगाने का काम युद्धस्तर पर शुरू करवाया है।

बाहरी वाहन चालकों को सतर्क करेगी सिग्नल प्रणाली यात्रा के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले कई वाहन चालक पहाड़ी रास्तों के उतार-चढ़ाव और मोड़ से अनजान होते हैं। ऐसे में यह सिग्नल प्रणाली न केवल ट्रैफिक को व्यवस्थित करेगी, बल्कि चालकों को सतर्क कर सुरक्षित सफर सुनिश्चित करेगी।

डेंजर जोन में फ्लैगमैन बारिश के मौसम और पहाड़ी से मलबा गिरने के खतरों को देखते हुए प्रशासन ने इस बार पूरे रूट के डेंजर जोन और संवेदनशील ब्लैक स्पाट पर विशेष तौर पर फ्लेगमैन तैनात कर दिए हैं। यह कदम खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, जो इस पहाड़ी मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियों और अचानक होने वाले भूस्खलन से अनजान होते हैं।

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