मंडी से जंजैहली 54 KM सड़क के आएंगे अच्छे दिन, केंद्र ने स्वीकृत किए 137 करोड़; 10 नए पुल बनेंगे

गगन सिंह ठाकुर, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज की मुख्य सड़क मंडी-जंजैहली के अच्छे दिन आने वाले हैं। लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति और भीषण प्राकृतिक आपदा के जख्म झेल रही इस सड़क के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग ने अब कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने सीआरएफ के तहत 54 किलोमीटर लंबी जंजैहली चैलचौक सड़क के कायाकल्प के लिए कुल 137.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 71.71 करोड़ रुपये के पहले चरण का टेंडर आज आवंटित कर दिया जाएगा।

तीन चरण में होगा काम विभाग ने सड़क सुधार का काम तीन अलग-अलग चरणों में बांटा है। पहले चरण में 27 से 45 किलोमीटर के बीच 21.44 करोड़ रुपये की लागत से टारिंग, क्रास ड्रेनेज और डंपिंग स्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में 45 से 63 किमी के बीच 25.84 करोड़ रुपये से संवेदनशील स्थानों और नालों पर मजबूती प्रदान करने के लिए सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी। तीसरे चरण में 63 से 81.15 किलोमीटर के बीच जंजैहली की ओर जाने वाले हिस्से पर 24.42 करोड़ रुपये खर्च कर मलबा व बोल्डर हटाने के साथ नालों की सफाई की जाएगी।